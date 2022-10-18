 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة دمرت محطة الاتصالات الفضائية التابعة لمركز الاتصالات الحكومية بأوديسا

أكثر من 50 شركة غذائية روسية تشارك في حدث زراعي كبير في السعودية

مال وأعمال

أكثر من 50 شركة غذائية روسية تشارك في حدث زراعي كبير في السعودية
Sputnik
صورة من الأرشيف - شعار المركز الروسي للصادرات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u054

يشارك أكثر من 50 مصنعا روسيا للمنتجات الزراعية والحلول في مجال الأعمال التجارية الزراعية في المعرض السعودي الدولي التاسع والثلاثين للزراعة والصناعات الزراعية 2022.

إقرأ المزيد
مديرة مركز التصدير الروسي تكشف عن أهمية السوق العربية للشركات الروسية
مديرة مركز التصدير الروسي تكشف عن أهمية السوق العربية للشركات الروسية

وينعقد الحدث في العاصمة الرياض في الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الجاري.

وقال المركز الروسي للصادرات في بيان اليوم الثلاثاء إن "أكبر معرض جماعي "صنع في روسيا" (Made in Russia) يشارك في الحدث، على مساحة تزيد عن 1150 مترا مربعا في جناح منفصل يحمل رقم 5 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتقدم الشركات الروسية الرائدة هناك منتجاتها من اللحوم والألبان والحبوب والزيوت والدهون والحلويات والأسماك والمأكولات البحرية والمعدات، كذلك تقدم مجموعة من الحلول لمجمع الصناعات الزراعية".

وتشارك الشركات الروسية تحت مظلة المركز الروسي للصادرات وبدعم من وزارة الزراعة الروسية.

وحضر حفل افتتاح الجناح الروسي وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، ومديرة مركز التصدير الروسي، فيرونيكا نيكيشينا، والسفير الروسي لدى السعودية، سيرغي كوزلوف.

المصدر: نوفوستي 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا