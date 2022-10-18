أكثر من 50 شركة غذائية روسية تشارك في حدث زراعي كبير في السعودية

يشارك أكثر من 50 مصنعا روسيا للمنتجات الزراعية والحلول في مجال الأعمال التجارية الزراعية في المعرض السعودي الدولي التاسع والثلاثين للزراعة والصناعات الزراعية 2022.

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وينعقد الحدث في العاصمة الرياض في الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر الجاري.

وقال المركز الروسي للصادرات في بيان اليوم الثلاثاء إن "أكبر معرض جماعي "صنع في روسيا" (Made in Russia) يشارك في الحدث، على مساحة تزيد عن 1150 مترا مربعا في جناح منفصل يحمل رقم 5 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتقدم الشركات الروسية الرائدة هناك منتجاتها من اللحوم والألبان والحبوب والزيوت والدهون والحلويات والأسماك والمأكولات البحرية والمعدات، كذلك تقدم مجموعة من الحلول لمجمع الصناعات الزراعية".

وتشارك الشركات الروسية تحت مظلة المركز الروسي للصادرات وبدعم من وزارة الزراعة الروسية.

وحضر حفل افتتاح الجناح الروسي وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، ومديرة مركز التصدير الروسي، فيرونيكا نيكيشينا، والسفير الروسي لدى السعودية، سيرغي كوزلوف.

المصدر: نوفوستي