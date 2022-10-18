شركة من دول الخليج العربية قد تستحوذ على أصول شركة ألبسة عالمية في روسيا

تدرس مجموعة الأزياء الإسبانية "إنديتيكس" إمكانية نقل أصولها في روسيا إلى شريك من دولة "صديقة"، على سبيل المثال من الخليج أو جنوب شرق آسيا، وفقا لتقرير لصحيفة "كوميرسانت".

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كما أشار التقرير، الذي استندت الصحيفة الروسية فيه إلى وثائق قضائية تعود لتاريخ 30 سبتمبر الماضي، إلى أن "إنديتيكس"، التي تمتلك علامات مثل "زارا" و"بيرشكا"، يمكن أن تنقل أصولها إلى شريك من الإمارات.

وقالت الصحيفة إن "إنديتيكس" تعتزم نقل الأصول الروسية إلى شركة ثالثة مسجلة في ولاية قضائية لا تعتبرها السلطات الروسية "غير ودية" (إلى دول صديقة)، من جهتها لم تعلق شركة "إنديتيكس" على التقرير.

وفي وقت سابق، أشارت سلسلة الملابس الإسبانية "إنديتيكس" إلى إمكانية استئناف الأنشطة في روسيا، وقالت السلسلة، التي تعد إحدى أكبر بائعي الملابس بالتجزئة في العالم، إنها تتوقع استئناف عملياتها في روسيا عندما يكون ذلك ممكنا.

وكانت شركة "إنديتكس"، التي تمتلك أكثر من 500 متجر في روسيا، قد قررت في أوائل مارس الماضي تعليق الأنشطة بشكل مؤقت في روسيا على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.

وبالإضافة لشركة "إنديتكس" أعلنت شركات غربية أخرى تعليق الأنشطة أو الانسحاب من السوق الروسية، وترافق ذلك مع فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، كما تبنت إجراءات مالية واقتصادية تجاه الشركات الأجنبية المنسحبة من روسيا، تكفل حقوق الجانب الروسي، والمواطنين الروس العاملين في هذه الشركات.

المصدر: تاس