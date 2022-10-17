وزير المالية: روسيا مستعدة لزيادة صادراتها الغذائية في عام 2023

أشار وزير المالية الروسي، أنتون سيلوانوف أن "صفقة الحبوب" ساهمت في انخفاض أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية، فيما تستعد روسيا لزيادة صادراتها الغذائية في عام 2023.

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وقال سيلوانوف في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين: "نحن مستعدون لزيادة الصادرات في العام 2023، لذلك تجب العودة إلى مبدأ التجارة الحرة وإلغاء القيود والمحظورات ذات الصلة".

وشدد وزير المالية الروسي على أن "روسيا مورد دولي مسؤول للمنتجات الغذائية"، بحسب بيان صدر عن الوزارة.

وأضاف الوزير الروسي أن "صفقة الحبوب" في يوليو الماضي (وقعت في اسطنبول) أدت إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية. وأوضح سيلوانوف: "لذلك، نعتقد أنه من الضروري مواصلة التفاوض، وهذا يعطي نتائج".

كذلك لفت الوزير إلى أن القيود الحالية على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا تؤدي إلى تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.

وقال سيلوانوف: "هناك أحاديث عن عدم وجود قيود على المنتجات الزراعية الروسية والأسمدة المحلية، لكن الأمر ليس كذلك".

المصدر: نوفوستي