كوريا الجنوبية والسعودية تتفقان على تعزيز العلاقات في مجالات الصناعات الجديدة

قالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية إن كوريا الجنوبية والسعودية اتفقتا اليوم على تعزيز التعاون في مجالات الهيدروجين والترفيه وغيرها من الصناعات الجديدة.

وقالت الوزارة إنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع افتراضي بين وزير الصناعة الكوري الجنوبي لي تشانغ يانغ ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في وقت سابق من اليوم.

واتفق الجانبان على أن كوريا الجنوبية والسعودية حققتا "إنجازا عمليا" في مجالات مختلفة مثل الطاقة والقطاع الرقمي والبنية التحتية الذكية والرعاية الصحية من خلال المناقشات النشطة عبر منصة لجنة رؤية 2030، التي تأسست في عام 2017.

وذكرت الوزارة أنه بناء على النتائج، اتفق الوزيران على سرعة عقد جولة رابعة من اجتماع اللجنة لاستكشاف مشاريع مشتركة جديدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالانتقال إلى نظام اقتصادي خال من الانبعاثات الكربونية والمحتوى الرقمي.

وكذلك أشارت الوزارة في بيان إلى أن الوزيرين تعهدا بالارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي بينهما مع احتفال البلدين بالذكرى الستين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية هذا العام.

المصدر: يونهاب