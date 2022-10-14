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"Kismet Capital" تشتري منصة الإعلانات الروسية "Avito" مقابل 151 مليار روبل

مال وأعمال

Legion-Media Aleksey Zotov
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أفادت الخدمة الصحفية لموقع Avito في بيان أن شركة الاستثمار الروسية Kismet Capital Group استحوذت على 100٪ من أسهم أفيتو التي تملكها شركة ناسبرز مقابل 151 مليار روبل.

 بحسب البيان "تعلن شركة الاستثمار Kismet Capital  عن إبرام اتفاق لشراء كامل أسهم منصة الإعلانات Avito المملوكة للشركة القابضة ناسبرز (جنوب إفريقيا)، وقد بلغت قيمة الصفقة 151 مليار روبل (2.5 مليار دولار)".

 وسيركز التفاعل بين أفيتو وكيسمت على الحفاظ على الاستراتيجية الحالية طويلة الأجل لتطوير المنصة. وسيواصل فريق الإدارة العليا الحالي في أفيتو، برئاسة المدير التنفيذي فلاديمير برافديفي إدارة الشركة.

 منصة Avito للإعلانات المبوبة هي الأكبر في العالم، حيث يصل عدد الإعلانات النشطة على المنصة إلى 122 مليونا، وبجمهور سنوي يتجاوز تعداده 90 مليون مستخدم. وتعداد موظفيها يزيد عن 5 آلاف شخص.

 مجموعة Kismet Capital  هي مجموعة استثمارية تأسست في عام 2016، وهي متخصصة في الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، فضلا عن تمتعها بخبرة واسعة في الاكتتابات العامة على منصات التداول الدولية.

 المصدر: تاس

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