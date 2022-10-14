وسائل إعلام: بريطانيا تعتزم زيادة مشتريات الغاز المسال من الولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن حكومة المملكة المتحدة تجري مباحثات مع عدد من الشركات الأمريكية حول توريدات أحجام كبيرة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" البريطانية عن مصادرها، أن بريطانيا تبحث توريدات الغاز المسال مع شركتي Cheniere Energy وVenture Global LNG.

وتشير المصادر إلى أن أي صفقة محتملة ستكون بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية، ولمدة ما لا يقل عن سنتين.

وفي العام الماضي، كان نحو 50% من الغاز الموجود في السوق البريطانية تستخرج من المكامن في الجزء البريطاني من بحر الشمال.

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أما الغاز المستورد، فكانت النرويج أكبر مورديه للمملكة المتحدة. وكانت حصة الغاز المسال تبلغ نحو 17% من الغاز المستورد، والجزء الأكبر منها من قطر والولايات المتحدة وروسيا.

وكانت بريطانيا تستورد 3.12 مليار متر مكعب من الغاز من روسيا في عام 2021، ما يشكل 4% من حجم استهلاكها، وفي يونيو الماضي أعلن وزير الأعمال والطاقة آنذاك كواسي كوارتنغ، أن بريطانيا قلصت استيراد الغاز من روسيا بنسبة 75% بالمقارنة مع عام 2021.

وفي 8 سبتمبر الماضي قدمت رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس برنامج حكومتها لمحاربة أزمة الطاقة، الذي يتضمن تجميد تعرفة الكهرباء حتى 2024، ومنح رخص جديدة لاستخراج الغاز في بحر الشمال، إضافة إلى استئناف إنتاج الغاز الصخري.

المصدر: تاس