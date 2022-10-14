مصنع دانون في "كيميروفو" ينتقل إلى مالك جديد مع الموظفين

أبلغت تاس يوم الجمعة في وزارة الزراعة والصناعة التحويلية أنه سيتم نقل مصنع دانون للألبان في"كيميروفو" بروسيا إلى مالك جديد و حل مسألة الحفاظ على الوظائف.

وقالت الوزارة: "في الوقت الحالي، يتم البت في مسألة نقل الإنتاج إلى مالك جديد مع الحفاظ على الوظائف، ويعمل حوالي 200 شخص في الشركة".

وحاليا، الشركة، التي تأسست منذ أكثر من 55 عاما، تنتج منتجات الألبان وأغذية الأطفال، في عام 2005، أصبح مصنع كيميروفو للألبان جزءا من شركة "يونيميلك" "Unimilk" الكبيرة، ثم مجموعة شركات "Danone" في روسيا.وتم تحديث الإنتاج، على وجه الخصوص، في عام 2015، وجرى افتتاح ورشة لإنتاج منتجات ألبان الأطفال بسعة تصل إلى 40 طنا من المنتجات يوميا.

وقالت دانون في وقت سابق يوم الجمعة إنها بدأت عملية نقل التسيير الفعالة لأعمالها القائمة على منتجات الألبان والنباتات في روسيا.

وتعتقد الشركة أن هذا هو الخيار الأفضل لضمان استمرارية الأعمال على المدى الطويل لموظفيها ومستهلكيها وشركائها.





المصدر: تاس