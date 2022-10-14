مصرف "تينكوف" الروسي ينفي فرض حظر على استخدام التطبيق للعملاء غير الموجودين في روسيا

نفى مصرف "تينكوف بنك" (Tinkoff Bank) المعلومات المتعلقة بحظر استخدام خدمات البنك للعملاء غير الموجودين في روسيا.

وقالت المؤسسة الائتمانية في بيان: "ظهرت منشورات مزيفة في العديد من قنوات Telegram التي يُزعم أننا منعنا عملاء ليسوا في روسيا من استخدام تطبيق Tinkoff.. هذا ليس صحيحا".

وأشار البنك إلى أن بعض العملاء خارج روسيا واجهوا بالفعل صعوبات في التعامل مع التطبيق يوم الجمعة، مؤكدة أن ذلك يعود لأسباب فنية.

وأوصى البنك العملاء باستعمال التطبيق عن طريق استخدام عنوان بروتوكول إنترنت (IP) روسي، موضحا أن هذه التوصية مؤقتة حتى تتمكن Tinkoff من حل جميع المشكلات.

وأفاد البنك في بيانه بأنه يعمل على القيام بذلك في أسرع وقت ممكن.

في وقت سابق، أبلغ بعض عملاء "Tinkoff" الموجودين في الخارج عن صعوبات عند استخدام تطبيق البنك، وأكد البنك هذه المعلومات، مشيرا إلى سبب الصعوبات يعود لاستخدام عناوين IP خارج روسيا.

المصدر: "تاس"