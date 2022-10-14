مسؤول إيراني: الغاز الروسي يمكن ضخه إلى تركيا والعراق

أفاد نائب وزير النفط الإيراني أحمد أسدزاده، بأن الغاز الروسي في إطار اتفاق المبادلة مع إيران من الممكن أن يتم توجيهه إلى أذربيجان وأرمينيا وتركيا والعراق وباكستان ودول أخرى.

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وأضاف المسؤول الإيراني، أن الحجم المحتمل لإمدادات الغاز الروسي فقط عبر شمال إيران يقدر بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.

وقال المسؤول في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" اليوم: "لقد جرت مفاوضات وتبادل الطرفان الاتفاقات، وهناك فقط بعض المشاكل المتعلقة بالتنفيذ والتي سيتم حلها قريبا، وآمل أن نتمكن من استقبال الغاز من روسيا عبر الجزء الشمالي من بلادنا. ثم يمكن إرسال هذا الغاز على شكل مبادلة الإمدادات إلى دول أخرى في المنطقة على سبيل المثال أذربيجان وأرمينيا وتركيا والعراق، ويمكن أيضا أن يذهب إلى جنوب إيران للتصدير إلى دول الخليج التي تحتاج إلى الغاز وإلى دول مثل باكستان وغيرها".

وأشار نائب وزير النفط الإيراني إلى أن إيران في هذا المجال يمكن أن تقدم نماذج مختلفة للعمل مع روسيا مقايضة أو تجارة أو ترانزيت.

وفي وقت سابق، وقعت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط مع شركة "غازبروم" الروسية مذكرة تفاهم تنص على استثمارات بقيمة 40 مليار دولار في حقول النفط والغاز الطبيعي في إيران.

المصدر: نوفوستي