لتطويرها حقلا في روسيا.. وزارة الطاقة الفرنسية ترفع دعوى ضد "توتال إنيرجيز"

قالت وزيرة الطاقة الفرنسية، أنيس بانييه روناشر، إنه تم رفع دعوى قضائية ضد شركة الطاقة الفرنسية "توتال إنيرجيز" بسبب تطويرها حقلا في روسيا.

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وأضافت الوزيرة في حديث لقناة "LCI" التلفزيونية أنه "لا يجب على أي شركة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، أن تعفي نفسها من تطبيق العقوبات. هذا خط واضح للحكومة منذ البداية. العدالة ستؤدي وظيفتها، ومن غير المقبول أن تلتف شركة فرنسية على العقوبات".

وقدم تحالف "داروين كليماكس" الفرنسي ومجموعة "رازوم" الأوكرانية شكوى إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في باريس أمس الخميس، متهمين شركة "توتال إنيرجيز" بالتواطؤ في مسألة جرائم حرب!.

وكان الرئيس التنفيذي لعملاق النفط والغاز الفرنسي "توتال"، باتريك بويان، قد انتقد في وقت سابق خطة مجموعة السبع (G7) لوضع سقف لسعر النفط الروسي، مؤكدا أن هذه الخطة "فكرة سيئة".

هذا وأكد وزراء مالية دول مجموعة السبع الكبار (G7)، في بداية سبتمبر، عزمهم على فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي. ويخطَّط أن يتم فرض الحد الأقصى هذا اعتبارا من 5 ديسمبرالقادم للنفط، وفي 5 فبراير 2023 للمشتقات النفطية. وحذر مسؤولون روس ردا على ذلك من أن روسيا لن تصدر النفط للدول التي ستفرض حداً على سعره.

وتحاول أوروبا التي تعتمد على الغاز الروسي بحوالي 40% من حاجتها تنويع مصادر الطاقة لديها والبحث عن بدائل، بل والاتجاه للطاقة النظيفة، وذلك ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: أ ف ب