صرح رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بأن الأسعار في أوروبا ستنخفض إلى النصف في غضون أيام قليلة، إذا غير الاتحاد الأوروبي سياسة العقوبات التي يتبعها.

وأشار أوربان إلى أنه تم إصدار تعليمات لوزارة المالية والبنك المركزي في هنغاريا (المجر) لخفض التضخم بمقدار النصف على الأقل بحلول نهاية عام 2023، وقال: "لقد طلبت من البنك المركزي وأصدرت تعليمات لوزير المالية بخفض التضخم إلى النصف بحلول نهاية العام المقبل، مرتين على الأقل".

وأضاف أوربان، أنه خلال فترة ولايته الأولى كرئيس للوزراء كان له سجل حافل بالنجاح في محاربة التضخم.

وفيما يتعلق بتأثير العقوبات التي فرضها الغرب ضد روسيا على التضخم، قال رئيس الوزراء الهنغاري في مقابلة مع إذاعة هنغارية: "عندما ندفع سعرا أعلى في المتاجر أو مقابل الغذاء والطاقة، فإننا ندفع ثمن العقوبات. إذا أدرك الاتحاد الأوروبي أن سياسة العقوبات يجب تغييرها أو إيقافها أو تعليقها، فعندئذ بسرعة كبيرة، أعتقد في غضون أيام، فإن أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الطاقة، ستنخفض بمقدار النصف على الأقل".

وأضاف رئيس الوزراء أن "التضخم ارتفع ليس بسبب قوانين السوق أو لأسباب اقتصادية، بل بسبب الجانب السياسي". وأشار إلى أن الدول الأوروبية تنقسم إلى معسكرين حسب موقفها من العقوبات.

وصعد الغرب من ضغوط العقوبات على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وبأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

المصدر: نوفوستي