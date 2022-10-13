توربينات روسية الصنع لتوريد الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر تركيا

صرح المدير التنفيذي لشركة غازبروم، أليكسي ميللر، على القناة الأولى، بأن الخطوط الجديدة المحتملة للخط التركي ستستخدم بمساعدة توربينات روسية الصنع.

وأكد ميللر: "لن أقول الآن كم سيكون هناك، يجب أن نقرر أولا، بالطبع، ما الحجم، ولكن على أي حال، فهذه قدرات جديدة لنقل الغاز عبر البحر الأسود، في ممر تركي، مع إنشاء مركز تجاري على حدود تركيا وحدود الاتحاد الأوروبي".

وذكر ميللر، أنه بالنسبة للتوربينات "بالطبع ستكون توربينات روسية الصنع".

وناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أستانا، إنشاء مركز للغاز في تركيا لأوروبا.

المصدر: RT