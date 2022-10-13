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خبير: السعودية من أفضل البلدان لتخزين رأس المال

مال وأعمال

خبير: السعودية من أفضل البلدان لتخزين رأس المال
Globallookpress
صورة تعبيرية
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في ظل التغيرات الأخيرة في أسعار الفائدة لدى العديد من اقتصادات العالم، قدم الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف، تحليلا قارن فيه أسعار الفائدة مع معدلات التضخم في بلدان العالم.

واستند الخبير لبيانات تظهر السياسات النقدية للبنوك المركزية حول العالم، وخلص تحليل نازاروف إلى أن السعودية تعد من أفضل البلدان لتخزين رأس المال، إذ أن المملكة تعد من بعض البلدان التي يتجاوز فيها معدل الفائدة معدل التضخم، أي أن رأس المال لا يتآكل.

المصدر: RT

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