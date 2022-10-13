الفوسفات واستثمار الصخر الزيتي.. تفاصيل اجتماع طاقة بين روسيا وسوريا في موسكو

عقد وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولغينوف، اجتماعا بموسكو مع وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة، حيث تمت مناقشة مواضيع التعاون المشترك في مجال الطاقة.

وقالت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، في منشور على قناتها بتطبيق "تلغرام"، إنه تمت مناقشة مواضيع التعاون المشترك في مجال الطاقة، والتي تتلخص بمشروع ضواغط جنوب المنطقة الوسطى في سوريا ومشروعي توينان والبلعاس مع شركة "اس تي ج انجينيرنغ".

كذلك تم بحث مشروع استكمال محطة تشرين الحرارية مع شركة "تكنوبروم اكسبورت" ومشاريع الفوسفات مع شركة "اس ت ج لوجستك" ومشاريع شركات الاستكشاف البري والبحري، كما تمت مناقشة تفعيل مشروع استثمار الصخر الزيتي في سوريا.

واتفق الطرفان على تحديث خارطة الطريق للتعاون في مجال الطاقة وتدريب المهندسين السوريين في روسيا، على أن يتم اعتماد الخارطة الجديدة للتعاون خلال الاجتماع القادم للجنة السورية الروسية المشتركة والمخطط عقدها في سوريا خلال الفترة القادمة.

المصدر: RT