الغاز الجزائري إلى سوريا

كشفت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، عن مفاوضات جرت بين سوريا والجزائر في موسكو حول استيراد الغاز المنزلي من الجزائر، إذ تم الاتفاق على تسريع إجراءات إبرام العقد بين البلدين.

وقالت الوزارة في منشور في قناتها بتطبيق "تلغرام" إن وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة، اجتمع يوم أمس مع وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، لمناقشة سبل التعاون في مواضيع عدة أهمها تزويد سوريا بالغاز المنزلي من الجزائر، وحول ذلك اتفق الطرفان على تسريع إجراءات الوصول إلى توقيع العقد، نظرا لامتلاك الجزائر كميات كبيرة من الغاز المنزلي.

وقد أبدى الجانب الجزائري تعاونه، حيث أكد الوزير عرقاب استعداد الجزائر لاستقبال وفد سوري لإنهاء هذا الموضوع بالسرعة الكلية، كما ناقش الجانبان طرق التعاون في الاستكشاف وخامات الثروات المعدنية كالفوسفات مثلا.

ووجه الوزير عرقاب في نهاية الاجتماع دعوة للوزير طعمة لزيارة الجزائر ومتابعة بحث التعاون المستقبلي في مجال الطاقة والثروات المعدنية.

ووفقا لمنشور الوزارة السورية فقد جرت المفاوضات في موسكو على هامش انعقاد منتدى "أسبوع الطاقة الروسي".

المصدر: RT