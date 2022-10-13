كازاخستان تقترح تحويل القمة المالية لمؤتمر التفاعل وإجراءت بناء الثقة في آسيا إلى منصة عمل دائمة

اقترح رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، تحويل القمة المالية لـ"مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" إلى منصة عمل دائمة.

وقال توكايف خلال خطاب ألقاه في القمة السادسة للمنظمة التي تجري اليوم الخميس في مدينة أستانا بكازاخستان: "اقترح تحويل القمة المالية لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا إلى منصة عمل دائمة. وتم تقديم المبادرة حول إجراء القمة المالية من قبل الصين من أجل تنشيط التعاون بين الدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا في المجال المالي".

وعبر توكايف عن ثقته بأن تحويل القمة المالية سيساعد في استئناف الاقتصادات والتنمية الثابتة والشاملة وإنشاء ظروف ملائمة للتعاون المالي الإقليمي في إطار المؤتمر.

وذكر أنه من الممكن استخدام قدرات المراكز المالية في شنغهاي ودبي وأستانا.

المصدر: سبوتنيك