الاتحاد الأوروبي يخفض استهلاك الغاز بنسبة 10%

أعلنت مفوضة شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي كادري سيمسون، أن الاتحاد خفض استهلاك الغاز بنسبة 10% عقب إقرار الإجراءات في هذا الاتجاه.

وقالت سيمسون في مؤتمر صحفي عقد في براغ: "اتخذت الدول الأعضاء إجراءات منذ نهاية يوليو، عندما اتفقنا على أنه ينبغي السماح لها بتنفيذ مخططات طوعية".

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وأضافت "وفقا لأحدث البيانات، فقد حققنا انخفاضا بنسبة 10% في استهلاك الغاز".

وفي شهر سبتمبر، أعلنت شركة "غازبروم" عن انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 48% منذ بداية العام، وبريطانيا بنسبة 49%.

ووفقا لبيان الشركة: "منذ بداية العام، خفضت دول الاتحاد الأوروبي واردات الغاز الروسي في أسواقها بنسبة 48%، وبريطانيا بنسبة 49%".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مقابلة مع قناة RT حينها، إن الشركة ذكرت في بيان لها أن سلطات الاتحاد الأوروبي قطعت كل فرص الحصول على وقود رخيص وعالي الجودة قبل الشتاء.

المصدر: وكالات