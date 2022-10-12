صندوق النقد الدولي لا يستبعد انهيار سوق الأسهم الأمريكي

قال مدير صندوق النقد الدولي للأسواق النقدية ورأس المال توبياس أدريان، إن سوق الأسهم الأمريكي قد يشهد تحولا في معنويات المستثمرين تدفعه للانخفاض بشكل حاد يبلغ 20% إضافية.

وصرح أدريان في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، على هامش الاجتماعات السنوية لعام 2022 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، بأن المعنويات وعوائد المخاطرة صمدت "بشكل جيد" حتى الآن، مما أدى إلى "تشديد منظم".

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وردا على سؤال حول توقعات كبار اللاعبين في وول ستريت بانخفاض الأسهم 20% إضافية، قال إنه "ممكن بالتأكيد".

وأضاف أدريان: "أعتقد أن ما يشير إليه جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لمصرف "جيه بي مورغان" هو أنه يمكن أن يكون هناك تحول في المعنويات أيضا، وذلك يعود بالطبع إلى النشاط الاقتصادي".

وتابع قائلا: "الآن، بالنسبة لمقدار 20%، هذا ممكن بالتأكيد.. إنه ليس خط الأساس لدينا، ولكن هذا شيء ممكن".

وأوضح أن صندوق النقد الدولي ليس لديه رقم محدد لخط الأساس الخاص به، لكنه كان أحد الأرقام التي تستمر فيها الأوضاع المالية في التشديد، ويتباطأ النشاط الاقتصادي وتستمر الأسواق تحت الضغط.

ونشر الصندوق يوم الثلاثاء توقعاته لآفاق الاقتصاد العالمي، حيث توقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7% العام المقبل، أي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته لشهر يوليو.

هذا، وتوصلت أبحاث صندوق النقد الدولي إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات الأرباح المستقبلية كانا يقودان إلى انخفاض تقييمات الشركة في ظل التراجع الحالي في السوق.

جدير بالذكر أن المؤشر القياسي انخفض بنحو 25% بالفعل منذ بداية العام، وهي نسبة كبيرة تعني أن السوق في حالة "هبوطية"، والمزيد من التراجع الحاد يعني تعميق آلام المستثمرين واضطراب السوق.

المصدر: شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية