بداخلها غواصات.. تركي آل الشيخ يعلن عن مدينة ترفيهية في الرياض تشمل أكبر بحيرة في العالم (فيديو)

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ أنه سيتم افتتاح منطقة ترفيهية جديدة باسم Boulevard World في الرياض تشمل أكبر بحيرة في العالم.

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وفي مقطع فيديو نشرته قناة " الإخبارية"، وقال تركي آل الشيخ: "تخيل أنكم تزورون أمريكا، وفرنسا، وبريطانيا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، وإيطاليا في نفس الوقت".



وأضاف: "كل شيء بنجيبه..أسواقها، ومطاعمها، وفنونها، وذلك كله في أكبر بحيرة صناعية في العالم، في مدينة ترفيهية جديدة باسم Boulevard World".



وأوضح أن المدينة ستحتوي على أكبر بحيرة صناعية عالمية وغواصات و"أبوات"، وأيضا "كومبات فيلد" وقرية كاملة لمحبين "السوبر هيرو".

فيديو | رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ: سنفتتح منطقة جديدة باسم "Boulevard World" والتي ستحتوي على أكبر بحيرة صناعية عالمية ونقلنا إليها "كومبات فيلد" #موسم_الرياض#الإخباريةpic.twitter.com/kDc5XsDCnB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 12, 2022

المصدر: "الإخبارية"