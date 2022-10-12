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البورصة المصرية تخسر مليارات الجنيهات

مال وأعمال

البورصة المصرية تخسر مليارات الجنيهات
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خسرت الأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 4 مليارات جنيه بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مع تراجع جماعي للمؤشرات بضغط من مبيعات الأجانب.

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البورصة المصرية تخسر نحو 5 مليارات جنيه في يوم واحد
البورصة المصرية تخسر نحو 5 مليارات جنيه في يوم واحد

وتراجع رأس المال السوقي إلى مستوى 683.883 مليار جنيه مقابل 687.625 مليار جنيه، خلال ختام جلسة أمس الثلاثاء.

وهبط مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 9800 نقطة، وتراجع مؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 1867 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12054 نقطة، ونزل مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3967 نقطة.

وانخفض مؤشر إيجي إكس 70، مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة، كما انخفض مؤشر إيجي إكس 100 بواقع 1.35%، ليتراجع إلى 3041 نقطة.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات أمس الثلاثاء بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، حيث خسر رأس المال السوقي 4.7 مليار جنيه ليغلق عند 687.625 مليار.

المصدر: القاهرة 24

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