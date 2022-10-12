منتدى "أسبوع الطاقة الروسي".. لا يمكن تحقيق استقرار سوق الطاقة بمعزل عن روسيا

أشارت مديرة معهد الدراسات الإفريقية إرينا أبراموفا في حديث لـRT إلى التحديات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية في ظل المخاوف الاقتصادية، واستحالة استقرار سوق الطاقة بمعزل عن روسيا.

وقالت على هامش مشاركتها في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" الدولي في موسكو: "المسألة تكمن في أن كل التحديات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية تنبع من السياسات التي تقوض اقتصادات الدول".

وأضافت أنه بمعزل عن مشاركة روسيا في سوق الطاقة لا يمكن تحقيق التوازن في سوق الطاقة العالمية، مشددة على أن روسيا قادرة على إيجاد أسواق جديدة لمنتجاتها من الطاقة.

وفي وقت سابق، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إلى حساسية الوضع في سوق النفط العالمية، حيث أن إنتاج روسيا وفنزويلا وإيران التي فرضت عليها العقوبات، يشكل حوالي 20% من إنتاج النفط العالمي.

وقال إن روسيا تستعد لفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على إمدادات الطاقة والمشتقات النفطية الروسية.

المصدر: RT