نوفاك عن الوضع في سوق الطاقة: العقوبات مفروضة على دول يشكل إنتاجها النفطي 20% من الإنتاج العالمي

أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إلى حساسية الوضع في سوق النفط العالمية، إذ أن روسيا وفنزويلا وإيران، التي فرضت عليها عقوبات، تشكل حوالي 20% من إنتاج النفط العالمي.

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وفيما يلي أبرز تصريحات المسؤول الروسي خلال مشاركته اليوم الأربعاء في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي":

- فنزويلا وإيران وروسيا، التي فرضت عليها عقوبات، تشكل حوالي 20% من إنتاج النفط العالمي.

- روسيا تستعد لفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على إمدادات النفط والمنتجات النفطية، حيث تعمل على تنفيذ مشاريع لإعادة توجيه الموارد إلى الشرق.

- قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط قرار صحيح ويهدف إلى موازنة السوق.

- حدث خلل تقني في القسم البولندي من خط أنابيب النفط "دروجبا" لكن يبدو أنه قد تم حل المسألة.

- روسيا مستعدة للعمل مع مستهلكي النفط بشروط السوق.

- الوضع في قطاع الطاقة الروسي مستقر الآن.

- توسيع قدرات موانئ روسيا سيؤدي إلى إعادة توجيه إمدادات الطاقة إلى الشرق.

- روسيا تلاحظ وجود اهتمام من الشركات التركية لزيادة حجم مشترياتها من النفط الروسي.

المصدر: تاس