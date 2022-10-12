نوفاك عن الوضع في سوق الطاقة: العقوبات مفروضة على دول يشكل إنتاجها النفطي 20% من الإنتاج العالمي
أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إلى حساسية الوضع في سوق النفط العالمية، إذ أن روسيا وفنزويلا وإيران، التي فرضت عليها عقوبات، تشكل حوالي 20% من إنتاج النفط العالمي.
وفيما يلي أبرز تصريحات المسؤول الروسي خلال مشاركته اليوم الأربعاء في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي":
- فنزويلا وإيران وروسيا، التي فرضت عليها عقوبات، تشكل حوالي 20% من إنتاج النفط العالمي.
- روسيا تستعد لفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على إمدادات النفط والمنتجات النفطية، حيث تعمل على تنفيذ مشاريع لإعادة توجيه الموارد إلى الشرق.
- قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط قرار صحيح ويهدف إلى موازنة السوق.
- حدث خلل تقني في القسم البولندي من خط أنابيب النفط "دروجبا" لكن يبدو أنه قد تم حل المسألة.
- روسيا مستعدة للعمل مع مستهلكي النفط بشروط السوق.
- الوضع في قطاع الطاقة الروسي مستقر الآن.
- توسيع قدرات موانئ روسيا سيؤدي إلى إعادة توجيه إمدادات الطاقة إلى الشرق.
- روسيا تلاحظ وجود اهتمام من الشركات التركية لزيادة حجم مشترياتها من النفط الروسي.
المصدر: تاس