بوتين: لا يمكن الاعتماد على واردات أمريكا من الغاز لأن ناقلاتها تبحر باتجاه السعر الأفضل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يمكن الاعتماد على واردات الغاز من الولايات المتحدة، لأن هذه الواردات يمكن أن "تبحر" إلى مناطق أخرى من العالم في حال ظهر عرض سعر أفضل.

وأضاف بوتين، في كلمة في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي": "ولكن هناك مخاطر إضافية، بخلاف مؤشرات الأسعار، وهي تتمثل في أن كل هذا غير مستقر للغاية، وأي عمليات توريد لهذا الغاز قد تغير وجهتها ويتم إرسالها إلى مناطق أخرى من العالم، وقد شاهدنا حصول ذلك فعلا. على سبيل المثال قبل فترة قريبة استدارت الناقلات الأمريكية التي تحمل الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا في منتصف الطريق وغيرت وجهتها لأنه تم عرض على بائعي الغاز الطبيعي المسال سعرا أعلى في أماكن أخرى".

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ويشار إلى أن "أسبوع الطاقة الروسي" يجري في الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري.

المصدر: نوفوستي