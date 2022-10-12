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بوتين: "السيل الشمالي" هو مشروع اقتصادي تشارك فيه الشركات الروسية والأوروبية على قدم المساواة

نوفاك عن موعد صيانة "السيل الشمالي": يجب أولا إجراء فحص للأنابيب

مال وأعمال

نوفاك عن موعد صيانة
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأنه لن يتم تقديم معلومات دقيقة حول موعد إصلاح أنابيب "السيل الشمالي 1 و2"، إذ يتطلب ذلك في الدرجة الأولى إجراء فحص للأنابيب المتضررة.

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وردا على سؤال طرح على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، حول موعد صيانة أنابيب "السيل الشمالي"، قال نوفاك: "لن يقدم أحد معلومات دقيقة نحن بحاجة إلى إجراء فحص وفهم الأسباب".

وفي 26 سبتمبر 2022، أعلن مشغل "السيل الشمالي" انخفاض الضغط في خط الأنابيب "السيل الشمالي-1"، وفي نفس الوقت تم الإعلان عن انخفاض الضغط أيضا في "السيل الشمالي-2". وبعد ذلك أكد علماء الزلازل في السويد وقوع انفجارات في 3 أنابيب "السيل الشمالي".

وتمتد خطوط أنابيب "السيل الشمالي" من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، وتمر بالمياه الاقتصادية للدنمارك وفنلندا والسويد. ووقعت الأعطال بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية.

المصدر: نوفوستي

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