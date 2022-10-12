الحكومة الفرنسية تصدر أمرا إلى عمال واحدة من مصافي النفط المتوقفة بالعودة إلى العمل

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها أمرت بعض عمال مصافي النفط بالعودة إلى مواقع عملهم للمرة الأولى في محاولة لكسر إضراب أدى إلى نقص في البنزين والديزل.

وقالت وزارة الانتقال في قطاع الطاقة إن الأمر إلى العمال "الذين لا غني عنهم لعمل" مستودع الوقود التابع "لإيسو-إكسون-موبيل" في مصفاة في غرافانشون-بور-جيروم شمال فرنسا "سيبدأ اليوم".

وهناك أربع مصاف أخرى لمجموعة "توتال اينيرجيز".

اشتدت أزمة الوقود في فرنسا بشكل حاد، حيث يوجد بالفعل 2.4 ألف محطة وقود بدون محروقات، وأكثر من 1.2 ألف محطة وقود تعاني من النقص الجزئي.

ولا يزال تفاقم الأزمة مرتبطا بإضراب عمال المصافي المحلية الذين يريدون زيادة الأجور بنسبة 15% على الأقل. في حين وعدت الحكومة بالفعل باستعادة عمل الشركات بالقوة.

المصدر: "أ ف ب" + وكالات