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بيانات: الاقتصاد البريطاني سجل انكماشا غير متوقع في أغسطس

مال وأعمال

بيانات: الاقتصاد البريطاني سجل انكماشا غير متوقع في أغسطس
AFP
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كشفت بيانات حكومية بريطانية أن اقتصاد البلاد سجل انكماشا غير متوقع في شهر أغسطس الفائت، وذلك للمرة الأولى منذ شهرين.

ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني، جاء الانخفاض المفاجئ بنسبة 0.3٪ بعد نمو بنسبة 0.1٪ في يوليو، مما زاد من مخاطر حدوث ركود، مبينا أن هذا الانخفاض كان مدفوعا بانخفاض حاد في أعمال الصناعة والصيانة مما أدى إلى تباطؤ قطاع النفط والغاز.

وقال غرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في ديوان المحاسبة: "انكمش الاقتصاد في أغسطس مع تراجع كل من الإنتاج والخدمات، ومع مراجعة هبوطية طفيفة لنمو يوليو، انكمش الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الماضية ككل"، مضيفا: "كان أداء الكثير من الأنشطة التجارية الأخرى مثل البيع بالتجزئة ومصففي الشعر والفنادق ضعيف نسبيا".

وتوقع المحللون توقف النمو الاقتصادي حيث تواجه الشركات والأسر تكاليف باهظة، بينما حذر بنك إنجلترا من أن المملكة المتحدة ستقع في حالة ركود مع نهاية العام.

المصدر: BBC

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