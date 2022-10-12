تونس: قطر أبلغتنا بحاجتها لأكثر من 3 آلاف متخصص في مهن السياحة

قال وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي نصر الدين نصيبي، إن دولة قطر طلبت من الوزارة أكثر من 3 آلاف شاب من المختصين في مهن السياحة.

وذكر أن الوزارة ناقشت "آليات تحويل برنامج التكوين قصير المدى من برنامج ظرفي إلى برنامج مستمر يحظى بالعناية اللازمة بهدف تحقيق نتائج أوفر في خلق مواطن الشغل للشباب وبعث المشاريع".

وأشار نصيبي إلى أن "لتونس طلبات عديدة في اختصاصات مهنية محددة سواء في السوق المحلية أو الدولية"، معتبرا أنه "لو يتم تكوين الشباب العاطل عن العمل في هذه الاختصاصات المعنية، ستنجح تونس في توفير أكبر عدد ممكن من مواطن شغل".

وأضاف: "تونس أمضت منذ شهر اتفاقية مع منظمة للسياحة بفرنسا، قال رئيسها إن فرنسا لديها أكثر من 300 ألف عرض شغل في مهن السياحة في حاجة إلى أصحاب الاختصاص".

المصدر: "موزاييك أف أم"