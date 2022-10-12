قطر توقع مع كازاخستان على اتفاقيتين هامتين في مجال التبادل التجاري

قال وزير التجارة والتكامل في كازاخستان سيريك تشومانغارين إن بلاده ستوقع مع قطر على اتفاقيتين هامتين في مجال التبادل التجاري، خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى كازاخستان.

وأضاف: "أما بالنسبة لدولة قطر، فسنوقع معها على وثيقتين هامتين - اتفاقية إطارية حول التعاون التجاري والاقتصادي والتي ستخلق الأساس القانوني لمزيد من التعاون التجاري والاقتصادي. والاتفاقية الثانية تتعلق بمجال توحيد المقاييس، وهي كذلك اتفاقية مهمة للغاية، ويقلل الكثير من الناس من شأنها، لكنها مهمة من وجهة نظر الاعتراف بمنتجاتنا لاحقا في الأسواق. الآن لدينا شهادات حلال تسمح لنا بالانتقال إلى هذه الأسواق".

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يوم أمس، استقبل رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي وصل إلى كازاخستان في زيارة دولة.

في 13 أكتوبر، سيشارك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا.

المصدر: KAZINFORM