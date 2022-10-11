أقدم بنك في الولايات المتحدة يبدأ بقبول العملات المشفرة

بدأ "بنك أوف نيويورك ميلون" قبول المدخرات بالعملات المشفرة والأصول الرقمية، وأعلن إطلاق منصة إلكترونية خاصة لذلك.

وقال البنك في بيان نشره اليوم: "أعلن "بنك أوف نيويورك ميلون" إطلاق منصته لحفظ الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. ويمكن لعدد من العملاء الآن حفظ وتحويل عملات البيتكوين والإيثر".

وأشار البنك إلى أن المنصة المقدمة ستسمح لعملائها بإجراء معاملات في وقت واحد باستخدام كل من الأصول التقليدية والعملات المشفرة.

المصدر: تاس