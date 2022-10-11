رئيس الإمارات: حجم التبادل التجاري مع روسيا تضاعف إلى 5 مليارات دولار

أشار رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بطرسبورغ اليوم، إلى أن التبادل التجاري بين البلدين تضاعف من 2.5 إلى 5 مليارات دولار.

وأشار آل نهيان إلى أن هذه الزيادة سجلت بعد جائحة كورونا، لافتا إلى وجود 4 آلاف شركة روسية في الإمارات وأكد أن بلاده ستعمل على مضاعفة التعاون مع روسيا في السنوات المقبلة.

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وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد أعلنت أن زيارة الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان لروسيا تتم في إطار نية دولة الإمارات للإسهام بقسطها في إحلال السلام والاستقرار في العالم والمنطقة.

من جهتها أصدرت سفارة الإمارات في موسكو بيانا أكدت فيه أن زيارة الرئيس محمد بن زايد إلى روسيا الاتحادية "تأتي ضمن علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط دولة الإمارات وروسيا الاتحادية".

المصدر: RT