البورصة المصرية تخسر نحو 5 مليارات جنيه في يوم واحد

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، حيث خسر رأس المال السوقي 4.7 مليار جنيه ليغلق عند 687.625 مليار.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 9867 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1886 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 12150 نقطة.

فيما نزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 3992 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 2153 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3083 نقطة.

المصدر: اليوم السابع