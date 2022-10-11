شاهد.. سيارة "آوروس" الروسية تستقبل الرئيس محمد بن زايد في بطرسبورغ

أقلت سيارة "آوروس" الروسية الفاخرة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم عقب مراسم استقباله في سان بطرسبورغ بروسيا، حيث يعقد اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

إقرأ المزيد

ويظهر من مقطع فيديو الرئيس الإماراتي وهو يركب سيارة "آوروس" تحمل لوحة أرقام روسية Р756YA799، وتتبع السيارة إلى المراسم الرئاسية الروسية.

والسيارة من طراز "آوروس سينات" وهي تختلف عن النسخة التجارية لسيارة "آوروس" حيث تتمتع بمواصفات أعلى، حيث تزود السيارة بأفضل وسائل الحماية والرفاهية.

وسيارة "آوروس" من بواكير مشروع "كورتيج" (الموكب) لتصميم وإنتاج عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات "الليموزين" و"سيدان" و"ميني فان" لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،.

وأطلق مشروع "كورتيج" بتكليف من الرئيس بوتين عام 2012، حيث كلفت المؤسسات الصناعية، وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي "نيامي"، بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين، والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، ومن ثم تسويقها في بلدان العالم.

المصدر: RT