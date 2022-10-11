صندوق النقد الدولي: ألمانيا وإيطاليا ستسجلان ركودا في 2023

كشفت توقعات لصندوق النقد الدولي أن اقتصاد كل من ألمانيا وإيطاليا سيسجل ركودا العام المقبل، في أول تداعيات من نوعها على أكبر الاقتصادات الأوروبية في أعقاب الأزمة الأوكرانية.

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وفي تحديث لتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، قال صندوق النقد الدولي إن الناتج الإجمالي في منطقة اليورو سيتباطأ بشكل حاد في 2023.

وأشار صندوق النقد إلى أن الناتج المحلي الاجمالي الألماني، وهو الأكبر في المنطقة، يتراجع بنسبة 0.3%، فيما يتراجع مثيله في إيطاليا بنسبة 0.2%.

المصدر: "فرانس برس"