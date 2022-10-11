شركة "نيسان": خسائرنا من مغادرة روسيا تبلغ 686 مليون دولار

قالت شركة "نيسان" اليابانية، لصناعة السيارات، إن خسائرها المباشرة التي نجمت عن مغادرتها للسوق الروسية تقدر بنحو 100 مليار ين (686 مليون دولار).

وأضافت الشركة في تعليقها على تسليم موجوداتها في روسيا إلى مؤسسة "نامي": "تقدر خسائر نيسان المباشرة بسبب الخروج من هذه السوق بحوالي 100 مليار ين".

وأوضحت "نيسان" أيضا أنه على الرغم من ذلك، فإنها ستكون قادرة على الحفاظ على الأداء عند مستوى توقعاتها السنوية.

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في وقت سابق، وافقت اللجنة التنفيذية لشركة "نيسان" على بيع أصولها الروسية إلى جهة حكومية تتبع لوزارة الصناعة والتجارة الروسية، وفقا لبيان صدر عن الوزارة اليوم الثلاثاء.

وبحسب الوزارة الروسية فإن "نيسان" باعت أصولها في روسيا شركة Nissan Manufacturing Rus إلى معهد الأبحاث العلمي للسيارات والمحركات "نامي".

وقالت الوزارة، إن الصفقة تتضمن نقل 100% (كامل) من أصول "نيسان" في روسيا إلى "نامي"، ويشمل ذلك منشآت إنتاج وبحوث نيسان في سان بطرسبورغ، فضلا عن مراكز البيع والتسويق.

وتتضمن الصفقة خيارا لإعادة شراء الأصول الروسية لـ"نيسان" في ضوء السنوات الست المقبلة.

ووفقا لدينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة في روسيا، ستتولى شركة السيارات الروسية "أفتوفاز" خدمة ما بعد البيع لسيارات "نيسان" وتوريد قطع الغيار.

المصدر: نوفوستي