مصر تحسم الجدل حول موعد طرح العملة الجديدة

حسم رئيس مصلحة الخزانة وسك العملة في مصر اللواء حسام خضر، الجدل حول موعد طرح عملة الـ2 جنيه المعدنية الجديدة في البلاد.

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وأكد رئيس مصلحة الخزانة وسك العملة أنه لا يوجد وقت محدد لطرح العملة الجديدة بين أيدي المواطنين، وأن عملية الطرح قد تكون في أي وقت، لاسيما وأنه لا توجد أي التزامات مترتبة على طرح العملة الجديدة، خاصة وأنها تعد عملة مساعدة لـ الجنيه المعدني، وسيكون طرحها بعد التأكد من إعدادها بشكل جيد والتأكد من قبولها لدى المواطنين.

وأوضح أن اختيار الـ 120 تصميما تم من خلال عدد من اللجان المتخصصة وهو عبارة عن تصميم تحفة فنية وسيتم اعتماد تصميم واحد فقط أصلى، ويتم تركه فترة في السوق حتى يترسخ في ذهن المواطنين، ومن ثم يمكن بعدها إضافة المشروعات القومية.

وذكر أنه بعد إجراء التدقيق واختيار التصميم وإجراء مراجعات قابلة للتنفيذ من قبل وزير المالية والبنك المركزي لاختيار تصميم نهائي، يتم تنفيذه.

وأوضح خضر أن التصميمات التي بلغت عددها 120 تصميما لعملة الـ 12 جنيها، تم إعدادها بواسطة مصممين مصريين يعملون داخل مصلحة سك العملة وعددهم 12 مصمما وتم اختيار هذه التصميمات من قبل مسابقة داخلية أجرتها المصلحة منهم شباب وذوي خبرات.

ويشهد الشارع المصري حالة من الترقب والحديث المستمر تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان مجلس الوزراء طرح عملة الـ 2 جنيه المعدنية في السوق، لتكن متداولة بين المواطنين شأنها شأن الجنيه المعدنية.

المصدر: القاهرة 24