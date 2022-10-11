الاتحاد الأوروبي يعلن عن استعداده لشراء المزيد من الغاز الجزائري

صرحت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون، بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لتوسيع التعاون مع الجزائر في مجال شراء "الوقود الأزرق" ويعرض على البلاد شراكة استراتيجية طويلة الأمد.

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وجاء التصريح في مؤتمر صحفي عقده المسؤول الأوروبي في الجزائر، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية.

وقالت إن "علاقتنا مبنية على أساس متين للغاية، فالجزائر ما زالت ولا تزال مصدرا مهما وموثوقا للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي. وأوروبا مستعدة لتوسيع هذا التعاون. وبما أن علاقاتنا مع روسيا، أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، دمرت بشكل لا رجعة فيه، نلجأ إلى موردي الاتحاد الأوروبي الموثوق بهم لسد هذه الفجوة. نعرض على الجزائر شراكة استراتيجية طويلة الأمد".

كذلك أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن روسيا لم تعد أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذ تعد النرويج أكبر موردي أوروبا من الوقود الأزرق.

وأمس انطلقت بالجزائر العاصمة أعمال الاجتماع السنوي الرابع رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت المسؤولة الاثنين أنه تم الاتفاق على تطوير مشاريع تعاون جديدة مربحة للجانبين في الطاقة المتجددة والهيدروجين ومواصلة المناقشات حول خفض غاز الميثان.

المصدر: نوفوستي