وزير الخارجية الهنغاري يكشف عن مفاوضات مع روسيا في مجال الطاقة

صرح وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، بأنه يخطط لزيارة موسكو في الأيام المقبلة للمشاركة في منتدى أسبوع الطاقة الروسي وعقد محادثات مع شركتي "غازبروم" و"روساتوم".

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وقال وزير الخارجية الهنغاري، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "سأذهب هذا الأسبوع إلى موسكو لحضور أسبوع الطاقة الروسي لأتحدث من بين أمور أخرى عن أهمية السلام. وسأقول إننا نحن الهنغاريون مهتمون بإحلال السلام في أقرب وقت ممكن. كذلك أسافر (إلى موسكو) من أجل ألا تكون هناك مشاكل في المجر (فيما يتعلق بموارد الطاقة) سأواصل المفاوضات الناجحة مع "غازبروم" و"روساتوم" وممثلي الحكومة الروسية المسؤولين عن الطاقة".

في وقت سابق من العام الجاري، أعلن سيارتو، أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة "غازبروم" الروسية حول توريد كميات إضافية من الغاز، وبموجبها اعتبارا من شهر سبتمبر الماضي يتم توريد 5.8 مليون متر مكعب إضافية إلى البلاد يوميا عبر "السيل التركي" وصربيا.

وفي يوليو الماضي، بعد أسبوع من إعلان الحكومة المجرية حالة الطوارئ في قطاع الطاقة أجرى وزير الخارجية الهنغاري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث بحث خلالها مسألة توريد كميات إضافية من الغاز الروسي إلى السوق الهنغارية.

المصدر: نوفوستي