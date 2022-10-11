مصر تبيع وحدات سكنية بمليارات الجنيهات على البحر المتوسط

قاربت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في مصر، على الانتهاء من بيع كامل وحدات أبراج العلمين - نورث إيدج تاورز- بمبيعات 6.7 مليار جنيه، منذ بداية العام الجاري.

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وقال مصدر بوزارة الإسكان، إنه برغم ارتفاع أسعار الوحدات بمدينة العلمين إلا أنها شهدت إقبالا كبيرا خلال الفترة الأخيرة للحصول على وحدات شاطئية، لافتا إلى أن الشركة تمكنت من تسويق كامل الوحدات ويتبقى عدد قليل جدا لا يتجاوز الـ30 وحدة بكامل الأبراج.

وأشار إلى أن هناك توجهات بفتح مراحل جديدة بمشروعات جديدة داخل مدينة العلمين الجديدة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم فتح باب الحجز لمنطقة الأعمال فور ظهور الهياكل الخراسانية للأبراج.

وأكد المصدر، أنه بالرغم من ارتفاع سعر المتر بوحدات الأبراج إلا أن هناك إقبال من المواطنين على الشراء، مؤكدا أن المواطنين لديهم رغبة التعامل مع الدولة ممثلة في الشركات الحكومية كونها لديها جدية التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة مع العملاء.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان ستقوم باستثمار متحصلات مبيعات الوحدات بالأبراج، في مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمشروعات الخدمية بالمدن الجديدة.

جدير بالذكر، أن الشركة باعت متوسط سعر الوحدة في أبراج العلمين- نورث إيدج تاورز- أحد مشروعات الإسكان أكثر من 16.8 مليون جنيه للوحدة بمساحة 309 متر مربع، كاملة التشطيبات وبالتكييف، بينما تصل مساحة أقل وحدة بالأبراج 120 مترا مربعا، بسعر 9 ملايين جنيه.

المصدر: القاهرة 24