دول الاتحاد الأوروبي تناقش تطبيق الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا

تناقش دول الاتحاد الأوروبي تطبيق الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا.

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ذكرت ذلك وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصدر في وفد إحدى دول الاتحاد الأوروبي، حيث قال المصدر إن هناك بالفعل مناقشة لجولة جديدة من العقوبات ضد روسيا، "بعد التصعيد الأخير الذي شهدناه 10 أكتوبر"، موضحا أنه لا يوجد حديث عن إدخال سقف سعري للغاز الروسي ضمن الحزمة الجديدة.

ولم يتمكن وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، من الاتفاق على الحد من أسعار الغاز الروسي، ووفقا لرويترز، تنتظر المفوضية الأوروبية اقتراحا من شأنه أن يخفض من سعر الغاز المستورد، وفي نفس الوقت لن يؤثر على إمدادات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي.

في الوقت نفسه، أشارت مصادر "بلومبرغ" إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ليست في عجلة من أمرها للحد من أسعار الغاز الروسي فقط بسبب مخاوف من أن روسيا قد توقف إمداداتها تماما في هذه الحالة، وهو ما صرح به الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا في 6 أكتوبر الجاري، على خلفية الاستفتاءات في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه، حيث كان القيد الرئيسي داخل تلك الحزمة هو السقف السعري للنفط الروسي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر بالنسبة للنفط الخام، و5 فبراير 2023 بالنسبة للمنتجات البترولية، كما أوضحت المفوضية الأوروبية.

المصدر: تاس