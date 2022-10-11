الروبل يتراجع خلافا لمؤشري بورصة موسكو

ارتفع سعر صرفي الدولار واليورو أمام الروبل، في تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تقترب العملة الأمريكية من مستوى 64 روبلا، فيما صعد مؤشرا بورصة موسكو.

وبحلول الساعة 12:40 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 3.1% إلى 63.95 روبل، فيما صعد سعر صرف اليورو بنسبة 1.75% إلى 62.49 روبل، وفقا لبيانات التداول.

وعلى صعيد تداولات الأسهم، زاد مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 1.11% إلى 1938.11 نقطة. فيما ارتفع المؤشر للأسهم المقومة بالدولار RTS بنحو طفيف بنسبة 0.04% إلى 964.17 نقطة.

المصدر: RT