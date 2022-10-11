كازاخستان تعلن موعد استئناف عمل خط أنابيب بحر قزوين

قال وزير الطاقة الكازاخستاني بولات أكشولاكوف اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يتم استئناف عمل كونسورتيوم خطوط أنابيب بحر قزوين في أكتوبر.

وأضاف الوزير: "في الوقت الراهن، تعمل واحدة فقط من وحدات الإرساء الثلاث البعيدة في اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين".

ونوه وزير الطاقة الكازاخستاني، بأن حقل كاشاجان النفطي يشهد حاليا أعمال صيانة وإصلاح، لذلك يكفي تشغيل وحدة إرساء واحدة فقط لخدمة حجم الإنتاج الحالي.

إقرأ المزيد

وقال: "ومن المتوقع ان يبدأ العمل الكامل لاتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين في أكتوبر هذا العام".

يشار إلى أن حقل كاشاجان النفطي، هو حقل بحري للنفط يقع في شمال بحر قزوين. ويتبع هذا الحقل لجمهورية كازاخستان وتم اكتشافه في عام 2000، ويعتبر أكبر اكتشاف نفطي في العالم خلال الثلاثين عاما الماضية، جنبا إلى جنب مع حقل تنجيز.

المصدر: تاس