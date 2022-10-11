 الهند تدرس مقترح المشاركة في مشروع "سخالين 1"

قال وزير النفط والغاز الهندي هارديب سينغ بوري، إن بلاده ستدرس مقترحات حول مشاركة شركات هندية في مشروع "سخالين 1".

ووفقا له، تراقب الهند تطورات الوضع في المشروع، بعد نقل حقوق شركة "إكسون نفتيغاز" إلى مشغل روسي جديد.

وأضاف لوكالة رويترز بعد اجتماعه مع ممثلين عن شركات النفط الأمريكية في الولايات المتحدة: "سننظر في تطورات الوضع الحالي، وما هو المعروض علينا".

وأعلن الوزير الهندي كذلك، أن بلاده تحافظ على "حوار صحي سليم" مع روسيا.

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يشار إلى أن المؤسسة الحالية المشرفة على تشغيل مشروع "سخالين 1 " هي شركة

Exxon Neftegaz Limited (فرع تابع لشركة موبيل إيكسون)، تمتلك حصة 30٪ فيه. في مارس الماضي، أعلنت الشركة عزمها الانسحاب من المشروع ، وفي أبريل – عن فرض بند القوة القاهرة، ونتيجة لذلك توقف إنتاج الغاز والنفط تماما هناك. ومن بين المساهمين في المشروع، هناك "روسنفت" (20٪)، سوديكو اليابانية (30٪) والشركة الهندية للنفط والغاز (ONGC) (20٪).

في يوم 7 أكتوبر، وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بشأن تأسيس شركة جديدة تشرف على تشغيل مشروع "سخالين -1". وستحصل الشركة الجديدة على جميع ممتلكات الكونسورتيوم بموجب اتفاقية تقاسم المنتجات. وعلى المشاركين الأجانب في "سخالين 1"، في غضون شهر، أن يقدموا إلى الحكومة الروسية إخطارات بالموافقة على الحصول على ملكية أسهم في رأس المال المصرح به للشركة بما يتناسب مع الأسهم المملوكة لكل منهم بموجب اتفاقية مشاركة الإنتاج.

المصدر: نوفوستي