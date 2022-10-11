الاتحاد الأوروبي يقدر قيمة التجارة مع روسيا المشمولة بالعقوبات الجديدة بـ123 مليار يورو

أفاد موقع "إر بي كا" الروسي نقلا عن بيانات المفوضية الأوروبية، بأن بروكسل تقدر قيمة التبادلات التجارية مع روسيا المشمولة بالحزمة الـ8 من العقوبات الأوروبية بحوالي 123 مليار يورو.

وتشير وثائق المفوضية الأوروبية، التي اطلع عليها "إر بي كا"، إلى أن هذا الحجم يساوي نحو 40% من التجارة الثنائية بين روسيا ودول الاتحاد في عام 2021.

وأوضحت الوثائق أن هذا الرقم يشمل حجم التعاملات التجارية بين الدول الأوروبية وموسكو، والتي أصبحت مستحيلة بسبب العقوبات.

وحسب الوثيقة، فإن العقوبات الجديدة المفروضة ضمن الحزمة الثامنة ستطال الصادرات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 7 مليارات يورو، فيما سيبلغ إجمالي جحم الصادرات الروسية الخاضعة للعقوبات نحو 90 مليار يورو.

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وتقدر الصادرات الأوروبية إلى روسيا، التي طالتها العقوبات قبل فرض الحزمة الأخيرة، بنحو 24.8 مليار يورو وبعد فرض الحزمة الثامنة، ستصل إلى نحو 30 مليار يورو.

وأضافت المفوضية الأوروبية في وثائقها أن قيمة الخدمات التي تحظر بموجب العقوبات تبلغ 3 مليارات يورو.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن الأسبوع الماضي عن الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي