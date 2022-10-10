دول إفريقيا المنتجة للنفط تؤسس بنكا لتمويل القطاع النفطي

تعتزم الدول الإفريقية المنتجة للنفط تأسيس بنك لتوفير التمويل اللازم لمشروعات قطاع النفط، بهدف سد الفجوة التمويلية التي يعاني منها القطاع.

ويعاني القطاع فجوة تمويلية في ظل انصراف المؤسسات المالية التقليدية عن تمويله لصالح تمويل مشروعات الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون.

وقال طاهر نجاح المتحدث باسم منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول، التي تضم عددا من دول إفريقيا، بينها نيجيريا وأنغولا، إن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي سيقدم 6 مليارات دولار لتمويل البنك الإفريقي للطاقة كبذرة لرأسماله.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن المتحدث باسم المنظمة قوله أمام تجمع للرؤساء التنفيذيين لشركات النفط الإفريقية في العاصمة الأنغولية لواندا، إنه سيتم ضخ المزيد من الأموال إلى البنك الجديد خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث سيتم توفيرها من جانب الدول الإفريقية الأخرى، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية وشركات النفط.

يذكر أن الجهود العالمية لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة في إطار الجهود الرامية إلى الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري تعني أن الدول الإفريقية مثل أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية التي تؤمن بحقها في الاستفادة من مواردها الطبيعية، ستواجه صعوبات مالية وتكنولوجية وتسويقية في هذا القطاع.

وقال نجاح إنه على الجميع التحول إلى الطاقة النظيفة، لكن تحول الطاقة في إفريقيا سيتم بالطريقة التي تناسب القارة "ونحن نحتاج إلى موارد النفط والغاز لكي نحقق هذا التحول".

المصدر: د ب أ