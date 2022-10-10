الكويت.. توقف طارئ لمصفاة الأحمدي النفطية

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن تعرض عدد من وحدات مصفاة ميناء الأحمدي وبعض وحدات مصنع الغاز في المصفاة لانخفاض طاقتها التكريرية، وتوقفها الطارئ عن العمل.

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وفي بيان لها، أفادت الشركة بأن الانخفاض أدى إلى توقف المصفاة الاضطراري عن العمل الساعة 8 مساء اليوم بالتوقيت المحلي، بسبب انقطاع مياه التبريد من الهيئة العامة للصناعة.

ولفتت الشركة إلى أنها تواصلت حاليا مع المعنيين في الهيئة لإعادة تزويد المصفاة بمياه التبريد لكي تتمكن من إعادة تشغيلها واسترجاع الطاقة التكريرية لهذه الوحدات بالسرعة الممكنة، مؤكدة أن إمداداتها المحلية وعمليات التصدير لم تتأثر نتيجة لهذا التوقف الطارئ.

بيان رسمي pic.twitter.com/5mlLLPD4bK — البترول الوطنية | KNPC (@KNPCofficial) October 10, 2022

المصدر: RT