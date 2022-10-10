 
مباشر

الكويت.. توقف طارئ لمصفاة الأحمدي النفطية

مال وأعمال

الكويت.. توقف طارئ لمصفاة الأحمدي النفطية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tygw

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن تعرض عدد من وحدات مصفاة ميناء الأحمدي وبعض وحدات مصنع الغاز في المصفاة لانخفاض طاقتها التكريرية، وتوقفها الطارئ عن العمل.

إقرأ المزيد
مصر ترفع سعر الغاز بنسبة 109%
مصر ترفع سعر الغاز بنسبة 109%

وفي بيان لها، أفادت الشركة بأن الانخفاض أدى إلى توقف المصفاة الاضطراري عن العمل الساعة 8 مساء اليوم بالتوقيت المحلي، بسبب انقطاع مياه التبريد من الهيئة العامة للصناعة.

ولفتت الشركة إلى أنها تواصلت حاليا مع المعنيين في الهيئة لإعادة تزويد المصفاة بمياه التبريد لكي تتمكن من إعادة تشغيلها واسترجاع الطاقة التكريرية لهذه الوحدات بالسرعة الممكنة، مؤكدة أن إمداداتها المحلية وعمليات التصدير لم تتأثر نتيجة لهذا التوقف الطارئ.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا