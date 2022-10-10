مشغل "السيل الشمالي-2" يعلن خفض ضغط الغاز في أحد أنبوبي المسار

أعلن مشغل خط الأنابيب "السيل الشمالي-2"، اليوم الاثنين، أنه تم خفض ضغط الغاز في الأنبوب المتضرر من المسار، وذلك كإجراء احترازي.

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وقالت شركة "نورد ستريم أيه جي" إنها خفضت الضغط في الأنبوب B (بي) من "السيل الشمالي-2" إلى ما يقرب من 50 بارا وذلك كإجراء وقائي، وإنه سيتم تحديد المزيد من الخطوات بناء على نتائج فحص خطوط أنابيب الغاز والمناقشات مع الوكالات الحكومية المعنية".

وفي 26 سبتمبر 2022، أعلن مشغل "السيل الشمالي" انخفاض الضغط في خط الأنابيب "السيل الشمالي-1"، وفي نفس الوقت تم الإعلان عن انخفاض الضغط أيضا في "السيل الشمالي-2". وبعد ذلك أكد علماء الزلازل في السويد وقوع انفجارات في 3 أنابيب "السيل الشمالي".

وتمتد خطوط أنابيب "السيل الشمالي" من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، وتمر بالمياه الاقتصادية للدنمارك وفنلندا والسويد. ووقعت الأعطال بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية.

المصدر: نوفوستي