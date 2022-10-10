في بورصة شيكاغو.. ارتفاع أسعار القمح

ارتفعت أسعار القمح في بورصة شيكاغو، في تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 4.4% مع تطور الأوضاع في أوكرانيا، وفقا لبيانات التداول.

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وبحلول الساعة 15:12 بتوقيت موسكو، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح لشهر ديسمبر المقبل في بورصة شيكاغو بنسبة 4.4% لتصل إلى 9.18 دولار للبوشل.

وصعدت أسعار القمح بأكثر من 4%، إذ دفع تفاقم الوضع الجيوسياسي المستثمرين إلى الشك في آفاق صادرات القمح من أوكرانيا، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ".

ونقلت "بلومبرغ" عن شركة الاستشارات الفرنسية أجريتيل قولها إن "بداية الأسبوع يمكن أن تكون متوترة للغاية بسبب احتمال تصاعد التوترات في حوض البحر الأسود".

وفي صباح اليوم شنت روسيا ضربات مكثفة بأسلحة دقيقة التوجيه على منشآت البنية التحتية الأوكرانية، وجاء ذلك ردا على هجوم إرهابي تم شنه على جسر القرم، الذي يربط بين شبه الجزيرة الروسية وباقي الأراضي الروسية.

المصدر: نوفوستي