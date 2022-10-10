هل تبيع الحكومة المصرية فنادق الدولة؟

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن هناك استعدادات لطرح حصص في بعض الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام.

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وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه "تتم متابعة الخطوات التي يتم تنفيذها فيما يتعلق بالاستعداد لطرح حصص في عدد من الفنادق المميزة، وكذا الإجراءات التي تمت بشأن تقييم تلك الفنادق، وكذا الدراسات التي تتم حول طرح حصص فيها، خاصة في ظل تقدم أكثر من جهة بطلبات بشأن التعامل على عدد من الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام".

وأكد المتحدث باسم الحكومة نادر سعد، أن هناك عمليات تنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، بشأن طرح حصص في بعض الفنادق المميزة، التابعة لشركة "إيجوث"، وتتم الإجراءات مع الشركات المتخصصة، موضحا أنه تم التنويه كذلك إلى أن هناك مستثمرين دوليين وصناديق استثمار تقدموا بالفعل بعروض في هذا الشأن.

المصدر: القاهرة 24