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منح جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2022 عن دراسة البنوك والأزمات

مال وأعمال

منح جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2022 عن دراسة البنوك والأزمات
AP
صورة تعبيرية
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فاز الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بن ​​برنانكي والباحثين الأمريكيين دوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ بجائزة ألفريد نوبل التذكارية من بنك السويد لعام 2022.

ووفقا للجنة نوبل بالأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم فقد تم منح الجائزة للباحيثين الثلاثة عن أبحاثهم في البنوك والأزمات المالية العالمية.

وذكرت اللجنة: "الفائزون هذا العام في العلوم الاقتصادية، بن برنانكي ودوغلاس دايموند وفيليب ديبفيغ، ساهموا في تحسين فهمنا لدور البنوك في الاقتصاد، لا سيما أثناء الأزمات المالية. من النتائج المهمة في بحثهم سبب أهمية تجنب انهيار البنوك".

يتبع..

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