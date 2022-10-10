بوتين: العقوبات تتطلب تلاحم وتماسك المجتمع الروسي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع مع حكام جدد لمناطق روسية، بأن العقوبات تتطلب من المجتمع الروسي تماسكه وتوحيده، بما في ذلك مساعدة المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا.

إقرأ المزيد

وقال الرئيس الروسي في الاجتماع: "بلدنا الآن يواجه ضغوطا خارجية (العقوبات). وهذا يفرض درجة خاصة، بل أعلى من المسؤولية لرؤساء المناطق (الروسية)، ومن حيث المبدأ على مسؤولي الحكومة على جميع المستويات التركيز وتوحيد الجهود من أجل تحقيق أهدافنا".

وأضاف بوتين أن "توحيد وتماسك مجتمعنا يتجلى بوضوح أيضا في الاستعداد لمساعدة رعايا روسيا الجدد لاستعادة الحياة السلمية في الأراضي المحررة".

ودعا لاستغلال العقوبات الغربية كمحفز لتطوير التقنيات المحلية لتعزيز سيادة البلاد في المجال التقني.

وبعد فرض الدول الغربية على روسيا بذريعة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، أطلقت الحكومة الروسية برامج لدعم القطاعات الاقتصادية المتضررة بما في ذلك برامج لاستبدال المنتجات المستوردة بنظيراتها المحلية (برنامج إحلال الواردات).

المصدر: نوفوستي